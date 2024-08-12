Visite guidée de l’exposition « Rose Valland. En quête de l’art spolié (Musée Edmond Michelet) Brive-la-Gaillarde
4 Rue Champanatier Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2024-08-12
fin : 2024-08-26
2024-08-12 2024-08-26 2024-10-14 2024-10-28 2024-11-18 2024-11-25 2024-12-09 2025-01-03 2025-05-12 2025-06-16 2025-06-30 2025-07-07 2025-08-11 2025-08-18 2025-08-25
Visite guidée de l’exposition temporaire du musée.
Réservation obligatoire au 05.55.74.06.08.
Dans la limite de 15 personnes par visite. Durée 1h. .
4 Rue Champanatier Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 06 08 museemichelet@brive.fr
