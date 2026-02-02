Visite guidée de l’exposition rosemarguerite au Musée Marzelles Musée Marzelles Marmande

Visite guidée de l’exposition rosemarguerite au Musée Marzelles

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Visite guidée de l’exposition rosemarguerite au Musée Marzelles

Comment les artistes femmes se jouent des rôles (épouse, mère, ménagère) que la société patriarcale leur assigne à elles-mêmes ainsi qu’à leurs semblables, en les détournant pour en faire des moyens d’expression, de contestation et de liberté ?

Tel sera l’angle d’étude de cette première visite guidée.

Et afin d’étayer le propos, la médiatrice évoquera entre autres les œuvres de Niki de St-Phalle, Annette Messager…et bien d’autre encore.

Curieuses et curieux d’en savoir plus, ne pas s’abstenir !

Nous vous attendons, bien entendu, nombreuses et nombreux ! .

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 42 04 musee@mairie-marmande.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée de l’exposition rosemarguerite au Musée Marzelles

Guided tour of the rosemarguerite exhibition at Musée Marzelles

L’événement Visite guidée de l’exposition rosemarguerite au Musée Marzelles Marmande a été mis à jour le 2026-01-31 par OT Val de Garonne