Visite guidée de l’exposition rosemarguerite au Musée Marzelles Musée Marzelles Marmande

Visite guidée de l’exposition rosemarguerite au Musée Marzelles
Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande Lot-et-Garonne
Visite guidée de l’exposition rosemarguerite au Musée Marzelles
Comment les artistes femmes se jouent des rôles (épouse, mère, ménagère) que la société patriarcale leur assigne à elles-mêmes ainsi qu’à leurs semblables, en les détournant pour en faire des moyens d’expression, de contestation et de liberté ?
Tel sera l’angle d’étude de cette première visite guidée.
Et afin d’étayer le propos, la médiatrice évoquera entre autres les œuvres de Niki de St-Phalle, Annette Messager…et bien d’autre encore.
Curieuses et curieux d’en savoir plus, ne pas s’abstenir !
Nous vous attendons, bien entendu, nombreuses et nombreux ! .
Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 42 04 musee@mairie-marmande.fr
English : Visite guidée de l’exposition rosemarguerite au Musée Marzelles
Guided tour of the rosemarguerite exhibition at Musée Marzelles
