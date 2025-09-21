Visite guidée de l’exposition « Sacrées croyances ! » JEP 2025 Maison Nature & Patrimoines Castellane

Visite guidée de l’exposition « Sacrées croyances ! » JEP 2025 Maison Nature & Patrimoines Castellane dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée de l’exposition « Sacrées croyances ! » JEP 2025

Maison Nature & Patrimoines 2 place de l’église Castellane Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 16:00:00

fin : 2025-09-21 16:45:00

Date(s) :

2025-09-21

Pèlerinages, saints locaux mais également magie, superstitions ou sorcellerie, partez à la découverte des rituels ancrés sur le territoire.

.

Maison Nature & Patrimoines 2 place de l’église Castellane 04120 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 83 19 23 musee@castellane-verdon.com

English :

From pilgrimages and local saints to magic, superstition and witchcraft, discover the rituals rooted in the region.

German :

Pilgerfahrten, lokale Heilige, aber auch Magie, Aberglaube oder Hexerei gehen Sie auf Entdeckungsreise und lernen Sie die in der Region verankerten Rituale kennen.

Italiano :

Pellegrinaggi, santi locali, ma anche magia, superstizioni e stregoneria: scoprite i rituali radicati nella regione.

Espanol :

Peregrinaciones, santos locales, pero también magia, supersticiones y brujería, descubra los rituales arraigados en la región.

L’événement Visite guidée de l’exposition « Sacrées croyances ! » JEP 2025 Castellane a été mis à jour le 2025-08-18 par Castellane Tourisme