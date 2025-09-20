Visite guidée de l’exposition « Sel, Sira, Shingo, les salines des îles de l’océan Indien » Musée du sel Piton Saint-Leu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T09:00:00

Fin : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T12:30:00

L’exposition permanente « Sel, Sira, Shingo » invite à découvrir d’autres salines dans les îles de notre proche environnement, à la faveur d’une approche qui privilégie le rôle des hommes et des femmes dans cette activité multiséculaire, et d’une mise en scène où des objets traditionnels se retrouvent magnifiés par le langage scénographique du XXIè siècle….

Musée du sel 25, Pointe au Sel-les-Bas, 97436 Saint-Leu Piton Saint-Leu La Réunion La Réunion 02 62 34 67 00 http://www.cg974.fr/culture/musee-sel Site exceptionnel classé au titre de la loi de 1930, la Pointe au sel à Saint-Leu est le seul site où l’on récolte du sel dans l’île. Le musée du sel est installé dans l’ancien magasin qui servait autrefois de stockage pour faire sécher le sel tout juste extrait des bassins d’évaporation de l’eau de mer. Route nationale (N1a)

Journées européennes du patrimoine 2025

Noémie Brion