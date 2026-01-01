Une exposition conçue par le Musée juif de Berlin

Au printemps 1985, Claude Lanzmann (1925‑2018) présente pour la première fois son film monumental Shoah à Paris. Onze années de préparation, de recherche, de tournage et de montage, pour cette œuvre de plus de neuf heures, pendant lesquelles Lanzmann a cerné de plus en plus étroitement le thème de son film : la Solution finale, l’extermination systématique des Juifs d’Europe.

Les enregistrements qui font l’objet de l’exposition, présentés pour la première fois en même temps à Paris et à Berlin, datent des années précédant le début du tournage et documentent les entretiens non suivis de tournage que Claude Lanzmann et ses assistants ont menés lors de leurs voyages de recherche avec exécuteurs, victimes et témoins.

Ces enregistrements, qui représentent au total plus de 220 heures, et dont l’exposition propose des extraits, ont été donnés au Musée juif de Berlin par l’Association Claude et Félix Lanzmann et ajoutés en 2023, avec Shoah, au registre du patrimoine mondial de l’Unesco. On y découvre donc les récits des témoins que Claude Lanzmann n’a pas retenus ou pu filmer. Parmi eux, des survivants de différents ghettos et camps, dont le poète Avrom Suskever, Erich Kulka (Auschwitz), Ilana Safran (Sobibor), ou des sauveteurs tels Friedrich Graebe, et d’anciens responsables et exécutants de la Solution finale.

Ces enregistrements résonnent d’une pertinence particulière dans notre présent, qui connaît une césure avec la fin du témoignage.

Les témoins qui s’expriment dans le film parlent comme des « revenants » d’entre les morts.

Ours de l’exposition () Commissaire scientifique : Dr. Tamar Lewinsky. Adaptation française : Sophie Nagiscarde, responsable du service des Activités culturelles, Natacha Nisic, artiste et cinéaste, et Clara Lainé, coordinatrice opérationnelle et administrative. Programmation autour de l’exposition : Julie Maeck

Découvrez la nouvelle exposition du Mémorial de la Shoah « ‘Shoah’ de Claude Lanzmann, les enregistrements inédits »

Le jeudi 22 janvier 2026

de 19h30 à 20h30

gratuit Tout public.

