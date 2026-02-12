Visite guidée de l’exposition Silence après l’impact. Photographier les ruines de guerre Souchez

Visite guidée de l’exposition Silence après l’impact. Photographier les ruines de guerre

102 rue Pasteur Souchez Pas-de-Calais

Début : 2026-04-11

fin : 2026-07-11

Parcourez l’exposition avec Benoît

L’exposition s’intéresse à cette construction visuelle cadrages intimes, silhouettes vulnérables face à des masses détruites, géométries d’impact, jeux d’ombre et de lumière, mais aussi ruines conservées comme marqueurs de mémoire. À travers ces images, des photographes contemporains aux premiers opérateurs de l’ECPAD, la destruction devient le symbole incontournable de la violence d’un conflit.

Questionner la photographie de ruines de guerre, de la Première guerre mondiale à nos jours, revient à explorer un langage visuel où se mêlent fascination esthétique, mémoire et stratégie politique. Dès les premiers conflits industrialisés, l’image de la ruine devient un outil preuve de la violence, moteur d’émotion et instrument de mobilisation. Aujourd’hui encore, qu’il s’agisse de villes éventrées, d’intérieurs figés dans le quotidien interrompu ou de monuments sacrés devenus symboles, la ruine constitue pour le photographe de guerre une rencontre inévitable, révélatrice de l’ampleur humaine et matérielle du conflit. .

