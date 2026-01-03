Comment approcher Simone Veil par un autre chemin que celui, désormais familier, de la femme d’État ? Comment restituer l’innocence d’une enfance niçoise brutalement interrompue par l’Occupation et la déportation ?

L’exposition Simone Veil. Mes sœurs et moi, conçue par le réalisateur et photographe David Teboul, s’attache à faire émerger l’histoire intime de la famille Jacob. À travers un ensemble de documents — correspondances, photographies, interviews — le visiteur découvre la relation profonde qui unit Madeleine (Milou), Denise et Simone avant, pendant et après la guerre.

Une dimension intime rarement mise en avant. Les archives présentées donnent à lire et à entendre les mots et les voix des sœurs Jacob qui nous racontent leur enfance à Nice, l’engagement de Denise dans la Résistance, l’arrestation de Simone, Milou et de leur mère Yvonne au printemps 1944, la déportation, les séparations, les pertes, puis l’après‑guerre, jusqu’au décès de Madeleine en 1952.

Une attention particulière est portée à leur jeune frère Jean, photographe en devenir, avec l’exposition de plusieurs de ses images, longtemps restées dans le cercle familial. Jean Jacob est déporté avec son père en 1944 par le convoi 73. Une histoire familiale tendre et tragique à la fois, qui rejoint la grande Histoire et témoigne du destin des Juifs de France.

L’exposition est accompagnée de la sortie de l’ouvrage Simone Veil. Mes sœurs et moi (Éditions Les Arènes, 380 pages, 5 février 2026).

Ours de l’exposition () Commissaire de l’exposition : David Teboul.

Coordination générale :

Agence Eva Albaran : Tatiana Titli, Louise Riou.

Mémorial de la Shoah: Clara Lainé, Sophie Nagiscarde.

Scénographie : Cécile Degos.

Graphisme : Eric Pillaut.

Programmation autour de l’exposition : Julie Maeck, Pauline Dubuisson.

Informations Durée : 1h30.

Pour les familles, enfant à partir de 10 ans.

Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte (qui dit lui aussi réserver sa place).

Découvrez la nouvelle exposition du Mémorial de la Shoah « Simone Veil. Mes sœurs et moi »

Le vendredi 27 février 2026

de 14h00 à 15h30

gratuit Public jeunes et adultes.

