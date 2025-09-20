Visite guidée de l’exposition « Simone Veil, une vie de combats » Lieu de Mémoire Le Chambon-sur-Lignon

Visite guidée de l’exposition « Simone Veil, une vie de combats » Lieu de Mémoire Le Chambon-sur-Lignon samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de l’exposition « Simone Veil, une vie de combats » 20 et 21 septembre Lieu de Mémoire Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

L’exposition propose de revenir sur le destin de Simone Veil, Une Vie comme elle choisit de l’appeler. Grâce à de nombreux documents, l’exposition restitue ce parcours et explique pourquoi Simone Veil est devenue une icône pour les Français et les Françaises.

Lieu de Mémoire 23 route du Mazet 43400 LE CHAMBON SUR LIGNON Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0471565665 https://memoireduchambon.com/ Lieu de mémoire dédié aux Justes et aux résistances sur le Plateau pendant la Seconde Guerre mondiale

Journées européennes du patrimoine 2025

