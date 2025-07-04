Visite guidée de l’exposition « Sirènes et Fossiles » Maison Nature & Patrimoines Castellane
Visite guidée de l’exposition « Sirènes et Fossiles » Maison Nature & Patrimoines Castellane vendredi 4 juillet 2025.
Visite guidée de l’exposition « Sirènes et Fossiles »
Maison Nature & Patrimoines 2 place de l’église Castellane Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-07-04 11:00:00
fin : 2025-08-15 12:00:00
Date(s) :
2025-07-04 2025-07-18 2025-08-01 2025-08-15 2025-08-29
Venez découvrir l’exposition « Sirènes et Fossiles » avec une guide-conférencière !
.
Maison Nature & Patrimoines 2 place de l’église Castellane 04120 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 83 19 23 musee@castellane-verdon.com
English :
Come and discover the « Sirènes et Fossiles » exhibition with a guide!
German :
Entdecken Sie die Ausstellung « Sirenen und Fossilien » mit einer Fremdenführerin!
Italiano :
Venite a scoprire la mostra « Sirènes et Fossiles » con una guida!
Espanol :
Venga a descubrir la exposición « Sirènes et Fossiles » con un guía
L’événement Visite guidée de l’exposition « Sirènes et Fossiles » Castellane a été mis à jour le 2025-07-02 par Castellane Tourisme