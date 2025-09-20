Visite guidée de l’exposition « Soigner à Sedan : de l’hôpital des Douze-Apôtres au centre hospitalier » Maison du Patrimoine Sedan

Visite guidée de l’exposition « Soigner à Sedan : de l’hôpital des Douze-Apôtres au centre hospitalier » Samedi 20 septembre, 14h00 Maison du Patrimoine Ardennes

La durée de la visite peut varier selon votre curiosité.

Visite guidée d’une exposition retraçant l’histoire des lieux de soin à Sedan : du premier hospice au centre hospitalier, en passant par le petit musée des objets hospitaliers.

Maison du Patrimoine Rue des Anciens d’Afrique du Nord, 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est 03 24 27 84 85 http://www.sedan.fr/ Les anciens bains-douches, construits de 1913 à 1921, ont été transformés en Maison des Syndicats au début des années 1980. Endommagé par un sinistre en 2010, le bâtiment a été restauré et doté d’une nouvelle extension pour y installer un Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP).

La Maison du Patrimoine est un Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine, un lieu qui présente Sedan dans sa dimension urbaine, historique et architecturale.

Cet équipement vise à donner aux habitants et aux touristes les clefs de compréhension du patrimoine de la ville de Sedan. Il comprend notamment une exposition permanente et une salle d’exposition temporaire. On y trouve des panneaux, mais aussi des vidéos, des maquettes, des matériaux et des éléments à manipuler. Parking gratuit à proximité pour les voitures (mais pas pour les cars).

Journées européennes du patrimoine 2025

