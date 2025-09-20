Visite guidée de l’exposition street art immersive « Le Seize » Street Art Rillieux – « Le Seize » Rillieux-la-Pape

Inscription obligatoire via notre site internet. Nombre de place limité à 12 personnes par créneaux. Possibilité de faire un don via l’inscription sur la plateforme.

https://www.streetartrillieux.com/wp-content/uploads/2024/08/teaser-sitew.mp4

Street Art Rillieux – « Le Seize » 16 Av. du Mont-Blanc, 69140 Rillieux-la-Pape Rillieux-la-Pape 69140 Europe Mont-Blanc Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 72 64 02 https://www.streetartrillieux.com/le-seize/ https://www.instagram.com/streetartrillieux/?hl=fr;https://www.instagram.com/spacejunklyon/?hl=fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.streetartrillieux.com/le-seize/ »}] [{« link »: « https://www.streetartrillieux.com/wp-content/uploads/2024/08/teaser-sitew.mp4 »}] Découvrez une exposition street art atypique. Dans ce sous sol de 150 mètres carrés, 11 street artistes ont transformé ce lieu en une exposition immersive avec comme thématique commune les cabinets de curiosités. L’entrée se fait à l’arrière du bâtiment du 16 Avenue du Mont-Blanc.



©Spacejunk