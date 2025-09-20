Visite guidée de l’exposition SuperbeMarché Musée international des arts modestes (MIAM) Sète

Visite guidée de l’exposition SuperbeMarché Musée international des arts modestes (MIAM) Sète samedi 20 septembre 2025.

Places limitées. Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Découvrez la fascinante histoire de l’orange et de ses papiers à travers une exposition qui allie souvenirs mercantiles et regards d’artistes contemporains.

Ouvert en 2000, le MIAM est un laboratoire ouvert aux artistes de toutes générations et de tous horizons. Ce musée fait des créations marginales ou périphériques, le cœur de sa réflexion, et favorise la circulation entre culture savante et culture populaire, ouvert sur le monde et ses multiples réalités.

