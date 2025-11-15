Visite guidée de l’exposition Supernature ! Le Théâtre Bar-le-Duc

Visite guidée de l’exposition Supernature !

Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-15 10:30:00

fin : 2025-11-15 11:30:00

Date(s) :

2025-11-15

Supernature interroge notre rapport à la Terre à travers les rites funéraires, en mêlant objets historiques et créations contemporaines… On vous donne rendez-vous dans le hall du théâtre pour une visite guidée de l’exposition !Tout public

0 .

Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 73 47 billetterie@acb-scenenationale.org

English :

Supernature explores our relationship with the Earth through funeral rites, combining historical objects and contemporary creations… We look forward to seeing you in the theater lobby for a guided tour of the exhibition!

German :

Supernature hinterfragt unsere Beziehung zur Erde anhand von Bestattungsriten und vermischt historische Objekte mit zeitgenössischen Kreationen… Wir treffen uns mit Ihnen in der Eingangshalle des Theaters zu einer Führung durch die Ausstellung!

Italiano :

Supernature esamina il nostro rapporto con la Terra attraverso i riti funerari, combinando oggetti storici e creazioni contemporanee… Vi aspettiamo nell’atrio del teatro per una visita guidata alla mostra!

Espanol :

Supernaturaleza explora nuestra relación con la Tierra a través de los ritos funerarios, combinando objetos históricos y creaciones contemporáneas… Le esperamos en el vestíbulo del teatro para una visita guiada a la exposición

L’événement Visite guidée de l’exposition Supernature ! Bar-le-Duc a été mis à jour le 2025-10-15 par OT SUD MEUSE