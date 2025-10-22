Visite guidée de l’exposition Sur les traces de la ligne de démarcation & rencontre avec les artistes Médiathèque L’Alpha Angoulême

Visite guidée de l’exposition Sur les traces de la ligne de démarcation & rencontre avec les artistes

Thomas Ermel (photographe) et Cyril Lafon (cinéaste) vous proposent deux visites guidées de leur exposition suivie d’une rencontre nourrie d’échanges afin d’en apprendre davantage sur la création de cette exposition.



Sur inscription.

Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00

English :

Thomas Ermel (photographer) and Cyril Lafon (filmmaker) offer you two guided tours of their exhibition, followed by a discussion to learn more about the creation of this exhibition.



Registration required.

German :

Thomas Ermel (Fotograf) und Cyril Lafon (Filmemacher) laden Sie zu zwei Führungen durch ihre Ausstellung ein, gefolgt von einem Treffen, bei dem Sie mehr über die Entstehung dieser Ausstellung erfahren können.



Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Thomas Ermel (fotografo) e Cyril Lafon (regista) vi offrono due visite guidate alla loro mostra, seguite da un dibattito per saperne di più sulla creazione di questa mostra.



È richiesta la registrazione.

Espanol :

Thomas Ermel (fotógrafo) y Cyril Lafon (cineasta) le ofrecen dos visitas guiadas a su exposición, seguidas de un coloquio para saber más sobre la creación de esta muestra.



Inscripción obligatoria.

