Visite guidée de l’exposition Téléphérique et compagnie Musée Montagnard Les Houches jeudi 19 février 2026.

Musée Montagnard 2 rue de l’Eglise Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Viacham, carte d’hôte, famille nombreuse, étudiant, +65 ans, PMR PSH, demandeur d’emploi

Début : 2026-02-19 16:00:00
fin : 2026-02-19 17:00:00

2026-02-19

Visite guidée de l’exposition Téléphérique et compagnie, les remontées mécaniques aux Houches .
Musée Montagnard 2 rue de l’Eglise Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 78 37  musee-montagnard@ccvcmb.fr

Guided tour of the Téléphérique et compagnie, les remontées mécaniques aux Houches exhibition.

