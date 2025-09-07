Visite guidée de l’exposition temporaire « Bleu / Nuit. L’art après les camps. Une exposition de l’œuvre de Shelomo Selinger » Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

Visite guidée de l’exposition temporaire « Bleu / Nuit. L’art après les camps. Une exposition de l’œuvre de Shelomo Selinger » Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy dimanche 7 septembre 2025.

Bleu / Nuit. L’art après les camps. Une exposition de l’œuvre de Shelomo Selinger rassemble une sélection d’œuvres représentatives du parcours de l’artiste, lui-même survivant de la Shoah, de ses motifs artistiques – la célébration de la vie, la commémoration des morts –, ainsi que de ses techniques de prédilection – sculpture en taille directe, bas-reliefs, dessins et xylographies.

L’exposition rend hommage à la trajectoire exceptionnelle de Shelomo Selinger, artiste et témoin. Elle se tient au Mémorial de la Shoah, bâtiment érigé en 2012 en face du Monument aux déportés. Ce dernier fut conçu par l’artiste en 1976, devant l’ancien camp d’internement de Drancy.

À travers quelque 60 œuvres, pour certaines jamais exposées ni reproduites, les visiteurs sont invités à découvrir la richesse et la diversité de l’œuvre artistique de Shelomo Selinger, ainsi que la portée humaniste dont l’artiste l’a investie.

Le dimanche 07 septembre 2025

de 16h30 à 17h45

gratuit Public jeunes et adultes.

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112 Av. Jean Jaurès 93700 Drancy

+33141830401 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/Shoah_Memorial