Visite guidée de l’exposition temporaire Cité épiscopale Meaux

Visite guidée de l’exposition temporaire Vendredi 19 septembre, 10h30 Cité épiscopale Seine-et-Marne

Gratuit, réservation obligatoire. Les frais de transport sont à la charge de la classe.

Dans le cadre de l’opération Levez les yeux ! destinée aux scolaires, le pôle des publics du musée Bossuet offre à une classe de lycée une visite guidée de l’exposition temporaire « De pierre et de papier, l’œuvre de la marquise de Maillé au service du patrimoine ».

Le musée Bossute conacre sa nouvelle exposition temporaire à une grande dame du patrimoine : Aliette de Rohan Chabot, marquise de Maillé (1896-1972). À travers l’évocation de sa vie et de son œuvre (en particulier en Seine-et-Marne et dans la région de Meaux), hommage est rendu à ceux qui s’engagent depuis plus d’un siècle dans l’étude et la sauvegarde du patrimoine. L’occasion d’encourager les élèves à porter un premier regard sur ce qui fait « patrimoine » dans leur environnement de proximité, qu’il soit citadin ou rural, ancien ou contemporain.

Cité épiscopale 5 place Charles de Gaulle 77100 Meaux

Visite commentée de l’exposition « De pierre et de papier, l’œuvre de la marquise de Maillé au service du patrimoine »

crédit : musée Bossuet, Meaux