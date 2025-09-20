Visite guidée de l’exposition temporaire « (DÉ)COMPOSEZ ! L’art du XXe siècle » Musée des Beaux-Arts Louhans

Non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Début : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T18:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T18:+

Accompagnés d’une médiatrice, découvrez l’exposition temporaire du musée des Beaux-Arts de Louhans, (DÉ)COMPOSEZ, L’art du XXe siècle.

Participez à des jeux en famille ou entre amis dans les salles du musée et profitez de l’ouverture exceptionnelle du cabinet de sculpture dans l’appartement Faisy.

Musée des Beaux-Arts 29 rue des Dôdanes, 71500 Louhans Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 76 03 41 https://www.louhans-chateaurenaud.fr/culture-et-patrimoine/monuments-et-musees/155-le-musee-municipal Jean Cocteau, Marie Laurencin, Léonard Fujita ou encore Armand Point ont trouvé leur place au sein du nouveau parcours permanent.

Le musée des Beaux-Art de Louhans se réinvente autour de deux grands axes : la peinture académique et l’art du XXe siècle. Il offre aux visiteurs une porte d’entrée sur les grands genres dans l’art et une découverte de nombreux mouvements artistiques.

C’est un parcours pensé pour la découverte qui a été mis en place. Découvrez des espaces rénovés, un nouveau parcours de visite et des œuvres inédites afin d’apprécier les richesses de ce musée de France.

Des expositions temporaires, des conférences, des ateliers artistiques, des visites guidées pour groupes ou individuels vous sont proposées tout au long de l’année.

