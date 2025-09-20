Visite guidée de l’exposition temporaire : Dickie à Antibes Musée peynet et du dessin humoristique Antibes

Réservation obligatoire, au moins 48 heures à l’avance, par téléphone au 04 92 90 54 30 ou par courrier électronique : magali.ardisson@ville-antibes.fr

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Découvrez l’exposition en compagnie du responsable du musée, Marc Goujon.

Visite pour tous les publics

Musée peynet et du dessin humoristique Place Nationale, 06600 Antibes, Provence-Alpes-Côte d’azur Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 90 54 30 http://www.antibes-juanlespins.com/les-musees/peynet Musée consacré dans ses premières salles à l’œuvre du dessinateur Raymond Peynet puis dans les salles arrières au dessin humoristique de presse du XIXe siècle à nos jours.

