Visite guidée de l’exposition temporaire Jacques Henri Lartigue, En villégiature Musée Royan

Visite guidée de l’exposition temporaire Jacques Henri Lartigue, En villégiature

Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 14:30:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Cette visite commentée vous présentera le travail et la vie de Jacques Henri Lartigue. À travers ses photographies, vous pourrez découvrir l’évolution des mœurs et de la villégiature balnéaire dans l’entre-deux-guerres.

Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr

English :

This guided tour will introduce you to the work and life of Jacques Henri Lartigue. Through his photographs, you’ll discover the evolution of seaside lifestyles and resorts between the wars.

