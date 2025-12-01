Visite guidée de l’exposition temporaire Musée Mathurin Méheut Lamballe-Armor

Visite guidée de l’exposition temporaire

Musée Mathurin Méheut 15 Place du Champ de Foire Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-22 15:00:00

fin : 2025-12-22 15:45:00

2025-12-22

Visite réalisée par Élisabeth Renault co-commissaire de l’exposition.

L’Université de Rennes-Campus Beaulieu, son service culturel, le laboratoire Géosciences Rennes et le musée Mathurin Méheut s’associent pour organiser une exposition événement consacrée au décor de l’Institut de Géologie de la faculté des sciences de Rennes peint par Mathurin Méheut et Yvonne Jean-Haffen. .

Musée Mathurin Méheut 15 Place du Champ de Foire Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 19 99

