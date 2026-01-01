Visite guidée de l’exposition temporaire Les années ‘60 à Royan Musée Royan
Visite guidée de l’exposition temporaire Les années ‘60 à Royan Musée Royan jeudi 29 janvier 2026.
Musée 31 avenue de Paris Royan
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Début : 2026-01-29 10:00:00
fin : 2026-07-17
2026-01-29 2026-02-05 2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07
L’exposition permet de retrouver le quotidien des années ’60 à la terrasse des cafés, sur la plage, dans les casinos, lors des fêtes et animations. Jean-Pierre Boudon a su capter l’ambiance et l’insouciance des Trente Glorieuses.
+33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr
English :
The exhibition offers a glimpse of everyday life in the ?60s on café terraces, on the beach, in casinos and at parties and events. Jean-Pierre Boudon has captured the carefree atmosphere of the Trente Glorieuses.
