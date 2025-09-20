Visite guidée de l’exposition temporaire « Les Maîtres du Feu. L’âge du Bronze en France 2300-800 av. J.-C. » en LSF (Langue des Signes Française) Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Menée par un guide-conférencier sourd qui pratique la langue des signes française, cette visite vous permet de découvrir une période méconnue de l’histoire de notre territoire, faute d’écriture en Europe. Le développement de la métallurgie du bronze a accompagné, tant symboliquement que culturellement, les bouleversements profonds de la société en Europe occidentale et transformé le territoire français en un carrefour de cultures.

Durée : 1h30

Le musée d'Archéologie nationale présente des collections archéologiques, parmi les plus riches du monde, retraçant la vie des hommes et leurs »inventions » des origines à l'époque mérovingienne. Quelque 3 millions d'objets, dont 29 000 exposés, témoignent ainsi de l'évolution des techniques de fabrication, de l'expression artistique et de la pensée religieuse des hommes qui se sont croisés et succédé sur le territoire national. Depuis le 29 décembre 2009, le musée d'Archéologie nationale et le Domaine national de Saint-Germain-en-Laye ont fusionné au sein d'un même établissement, un service à compétence national-SCN.

Visite commentée LSF

©MAN / Baptiste Simon