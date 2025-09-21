Visite guidée de l’exposition temporaire « Les Maîtres du Feu. L’âge du Bronze en France, 2300-800 av. J.-C. » Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye

Visite guidée de l’exposition temporaire « Les Maîtres du Feu. L’âge du Bronze en France, 2300-800 av. J.-C. » Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée de l’exposition temporaire « Les Maîtres du Feu. L’âge du Bronze en France, 2300-800 av. J.-C. » Dimanche 21 septembre, 11h00, 14h30 Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Yvelines

À partir de 8 ans – Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

À travers quatre sections thématiques – Produire, Echanger, Imaginer le monde, Habiter le monde – l’exposition permet de découvrir une période méconnue de l’histoire de notre territoire, faute d’écriture en Europe. Le développement de la métallurgie du bronze a accompagné, tant symboliquement que culturellement, les bouleversements profonds de la société en Europe occidentale et transformé le territoire français en un carrefour de cultures.

Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Château – Place Charles-de-Gaulle 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France 01 39 10 13 00 http://www.musee-archeologienationale.fr https://www.facebook.com/musee.archeologienationale;https://twitter.com/Archeonationale [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com/fr/sites/musee-darcheologie-nationale/reservation?type=4795&resource=125026 »}, {« lastProcessedAt »: « 2025-08-26T07:39:09.309Z », « data »: [{« eventDuration »: 90, « bookingContact »: « reservation.man@culture.gouv.fr », « response »: {« passId »: 341085532, « isPending »: false, « addressId »: 263096}, « venueId »: 152005, « description »: « u00c0 travers quatre sections thu00e9matiques – Produire, Echanger, Imaginer le monde, Habiter le monde – lu2019exposition permet de du00e9couvrir une pu00e9riode mu00e9connue de lu2019histoire de notre territoire, faute du2019u00e9criture en Europe. Le du00e9veloppement de la mu00e9tallurgie du bronze a accompagnu00e9, tant symboliquement que culturellement, les bouleversements profonds de la sociu00e9tu00e9 en Europe occidentale et transformu00e9 le territoire franu00e7ais en un carrefour de cultures. », « bookingEmail »: « reservation.man@culture.gouv.fr », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-08-26T07:39:08.910Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 1720022, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-08-26T07:39:08.998Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 384737153, « id »: 1}, {« passId »: 384737154, « id »: 2}]}, « dates »: [{« quantity »: 2, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1758445200000, « id »: 1}, {« quantity »: 2, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1758457800000, « id »: 2}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-08-26T07:39:09.309Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/341085532″}] Le musée d’Archéologie nationale présente des collections archéologiques, parmi les plus riches du monde, retraçant la vie des hommes et leurs »inventions » des origines à l’époque mérovingienne. Quelque 3 millions d’objets, dont 29 000 exposés, témoignent ainsi de l’évolution des techniques de fabrication, de l’expression artistique et de la pensée religieuse des hommes qui se sont croisés et succédé sur le territoire national. Depuis le 29 décembre 2009, le musée d’Archéologie nationale et le Domaine national de Saint-Germain-en-Laye ont fusionné au sein d’un même établissement, un service à compétence national-SCN. Parc de stationnement (place Charles-de-Gaulle) RER A station Saint-Germain-en-Laye (20 min de Charles-de-Gaulle-Étoile) Autobus RAPT 258 depuis La Défense A13, RN190, RN13, N186

Visite commentée

©MAN / Baptiste Simon