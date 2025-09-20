Visite guidée de l’exposition temporaire « L’Incroyable Alphabet de Maud Louvrier Clerc Musée du textile et de la mode Cholet

Visite guidée de l’exposition temporaire « L’Incroyable Alphabet de Maud Louvrier Clerc Musée du textile et de la mode Cholet samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de l’exposition temporaire « L’Incroyable Alphabet de Maud Louvrier Clerc 20 et 21 septembre Musée du textile et de la mode Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:15:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:15:00

Élaborée dans le cadre du concours CULTURE AU FUTUR*, dont l’artiste est lauréate, l’œuvre se compose de 36 fragments de 1m x 1m. Elle est le fruit d’une collaboration de l’artiste avec les équipes de l’entreprise Mulliez Flory implantée au Longeron et de son partenariat avec l’école Polytech Angers.

L’exposition L’Incroyable Alphabet rend hommage à deux siècles d’histoire textile, incarne son présent mondialisé et dévoile son futur tourné vers l’économie circulaire. L’artiste y révèle l’extraordinaire complexité de la chaîne tant humaine que logistique.

Une vision artistique, bienveillante et optimiste de notre industrie textile et de son avenir à découvrir.

Musée du textile et de la mode Rue du Docteur Roux, 49300 Cholet, France Cholet 49300 Cholet Maine-et-Loire Pays de la Loire 0272772250 https://collections-musees.cholet.fr Les fibres textiles, la filature, l’histoire du textile choletais. Démonstrations de tissage. L’accueil et le parking du musée se situent Avenue Marcel Chauchy. En bus : Ligne 4, arrêt Musée du Textile.

Journées européennes du patrimoine 2025

Musées de Cholet / CholetAgglomération