Visite guidée de l’exposition temporaire Musée des arts décoratifs de l’Océan indien (MADOI) Saint-Louis

Visite guidée de l’exposition temporaire 20 et 21 septembre Musée des arts décoratifs de l’Océan indien (MADOI) La Réunion

Gratuit, places esà un groupe de 25 personnes par visite, sur réservation au 0262 91 24 30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T08:45:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T14:45:00

Le Voyage de la porcelaine de Canton à l’Europe – le goût de l’or blanc

Les visites guidées offriront un éclairage particulier sur le fonds archéologique présenté à travers cette exposition. Ces pièces, issues de fouilles témoignent de la réalité matérielle des routes maritimes et échanges commerciaux.

Musée des arts décoratifs de l’Océan indien (MADOI) 17a Chemin Maison Rouge, 97450 Saint-Louis, France Saint-Louis 97450 La Réunion La Réunion 0262912430 https://museesreunion.fr/madoi Le domaine est voué à la production de café dès 1724. Cette culture perdure jusque vers 1860, mais est progressivement remplacée par celle de la canne à sucre à partir du premier tiers du XIXe siècle. Une unité de production de sucre est alors construite et la production de sucre cesse au tout début du XXe siècle. Les bâtiments de l’usine construits en contrebas de la maison principale avoisinent la forge domestique et les écuries. La sucrerie appartient à une séquence distributive qui est restée inchangée malgré le changement de vocation du domaine : les fonction sont étagées le long de l’allée principale qui monte à la maison en traversant successivement une zone d’habitat peu organisée («kan» des esclaves, puis des engagés) , puis une zone de production (argamasse pour le café, puis usine pour le sucre).

Journées européennes du patrimoine 2025