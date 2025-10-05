Visite guidée de l’exposition temporaire Regards actuels sur la Figuration Narrative Musée des Beaux-Arts de Dole Dole
Visite guidée de l’exposition temporaire Regards actuels sur la Figuration Narrative
Musée des Beaux-Arts de Dole 85 Rue des Arènes Dole Jura
Nous vous proposons une visite guidée de l’exposition temporaire « Regards actuels sur la Figuration Narrative », le dimanche 5 octobre à 15h. .
Musée des Beaux-Arts de Dole 85 Rue des Arènes Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 79 25 85 accueil-musee@dole.org
