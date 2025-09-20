Visite guidée de l’exposition temporaire « Rendez-vous avec Vénus, 1874 mission astronomique à l’île Saint-Paul » Muséum d’histoire naturelle Saint-Denis

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T09:00:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T13:00:00

Dans le monde de l’astronomie, la question de la taille de l’univers est la quête la plus profonde, avec en étape cruciale la mesure de la distance Terre-Soleil.

Dès le XVIIIe siècle, le transit de Vénus apparaît comme un phénomène clé pour la compréhension de notre système solaire. Chaque passage de Vénus devant le Soleil est ainsi particulièrement scruté, surtout que ces transits sont rares, suivant un cycle de 243 ans avec des paires espacées de 8 ans. Sa rareté mobilise la communauté scientifique internationale.

En prévision des transits de 1874 et 1882, la France organisa 6 expéditions scientifiques, dont l’une sur l’île Saint-Paul. Elle fit escale à La Réunion, embarqua Auguste Lantz, conservateur du Muséum d’Histoire naturelle, et fila observer le passage de Vénus le 9 décembre 1874. De ce périple dans les terres australes, la science conserve les rapports de mission, et notre muséum une belle collection de poissons et d’oiseaux marins.

Co-produite par le Muséum d’Histoire naturelle de La Réunion et les Terres australes et antarctiques françaises, cette exposition s’inscrit dans le cadre de la célébration du 150e anniversaire de la mission française sur l’île Saint-Paul, qui comptait notamment à son bord Auguste Lantz, conservateur du Muséum lors du transit de 1874. D’autres acteurs ont contribué à ce projet comme les associations Observatoires des Makes et Vénus en vue, créée par des descendants de l’amiral Mouchez.

Muséum d’histoire naturelle 1 Rue Poivre, 97400 Saint-Denis, France Saint-Denis 97400 Saint-Jacques La Réunion La Réunion 0262200219 https://www.departement974.fr/museum Ancien palais législatif, bâtiment néoclassique représentatif du style colonial de la première moitié du XIXe siècle à la Réunion. L’édifice se compose du corps principal, édifié en 1834-1835 et, dans son alignement, de deux pavillons latéraux construits au début du XXe siècle.

