Visite guidée de l’exposition temporaire Musée des Cordeliers Saint-Jean-d’Angély

Visite guidée de l’exposition temporaire

Musée des Cordeliers 9 rue régnaud Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 5 EUR

Date :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-06-30

Date(s) :

2025-10-25

À l’occasion du centenaire de la Croisière Noire, le Musée des Cordeliers vous invite à (re)découvrir une épopée mécanique, humaine et culturelle hors du commun.

Musée des Cordeliers 9 rue régnaud Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 25 09 72 musee@angely.net

English :

To mark the centenary of the Croisière Noire, the Musée des Cordeliers invites you to (re)discover an extraordinary mechanical, human and cultural epic.

German :

Anlässlich des hundertsten Jahrestags der Schwarzen Kreuzfahrt lädt Sie das Musée des Cordeliers ein, ein außergewöhnliches mechanisches, menschliches und kulturelles Epos (wieder) zu entdecken.

Italiano :

In occasione del centenario della Croisière Noire, il Musée des Cordeliers vi invita a (ri)scoprire una straordinaria epopea meccanica, umana e culturale.

Espanol :

Con motivo del centenario de la Croisière Noire, el Musée des Cordeliers le invita a (re)descubrir una extraordinaria epopeya mecánica, humana y cultural.

