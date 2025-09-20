Visite guidée de l’exposition temporaire » Salon des années folles » Château de l’Empéri Salon-de-Provence

Visite guidée de l’exposition temporaire » Salon des années folles » 20 et 21 septembre Château de l’Empéri Bouches-du-Rhône

Places limitées à 15 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

Découvrez l’exposition temporaire consacrée aux années 20 en Provence qui évoque la vie des Provençaux de l’entre-deux guerre.

Entre renouveau industriel et culturel, devoir de mémoire et émancipation des femmes, la folle histoire salonaise vous est racontée à l’occasion de visites commentées pour les journées du Patrimoine.

Rendez-vous dans la salle des Écuries.

Château de l’Empéri Rue du Puech, 13300 Salon-de-Provence, France Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490447280 https://www.salondeprovence.fr/bouger-et-decouvrir/culture/musee-de-lemperi [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 56 27 60 »}] Le château de l’Empéri est l’un des trois plus grands châteaux-forts de Provence, avec ceux de Tarascon et d’Avignon, et le plus ancien. Fief des archevêques d’Arles sous la suzeraineté de l’empire romain-germanique (d’où son nom), il fut édifié du Xe au XIVe siècles et complété au XVIe siècle par une galerie sur arcades. Propriété de la ville de Salon depuis 1791, il mesure 52 mètres sur 88 mètres (170 en y intégrant la grande cour).

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Salon