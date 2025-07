Visite guidée de l’exposition temporaire Vinyles, vinyles ! Une symphonie fantastique Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André

Visite guidée de l’exposition temporaire Vinyles, vinyles ! Une symphonie fantastique Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André dimanche 20 juillet 2025.

Visite guidée de l’exposition temporaire Vinyles, vinyles ! Une symphonie fantastique 20 juillet – 21 décembre, certains dimanches Musée Hector-Berlioz Isère

4€/pers. Gratuit -18 ans | Dans la limite des places disponibles, réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-20T14:30:00 – 2025-07-20T15:30:00

Fin : 2025-12-21T15:30:00 – 2025-12-21T16:30:00

Visite guidée de l’exposition temporaire

Vinyles, vinyles ! Une symphonie fantastique

Plongez au cœur de l’une des œuvres les plus emblématiques du romantisme musical : La Symphonie fantastique d’Hector Berlioz, accompagné par Gin’Steve, guide conférencier. À travers une sélection exceptionnelle de pochettes de disques issues d’une collection unique de plus de 900 vinyles de cette œuvre magistrale, l’exposition propose un voyage mêlant musique et arts graphiques.

Entre pochettes psychédéliques des années 70, tableaux de maîtres et créations graphiques saisissantes, explorez l’évolution de l’esthétique visuelle tout en découvrant la genèse de cette œuvre empreinte d’obsession amoureuse, de visions surnaturelles et de drame passionné.

Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 20 24 88 https://musees.isere.fr/musee/musee-hector-berlioz [{« type »: « phone », « value »: « 0474202488 »}]

Plongez au cœur de l’une des œuvres les plus emblématiques du romantisme musical : La Symphonie fantastique d’Hector Berlioz, accompagné par Gin’Steve, guide conférencier. exposition visite guidée

Musée Hector-Berlioz, Département de l’Isère