Visite guidée de l’exposition temporaire : « Visages. L’art du portrait grec et romain dans les collections du Louvre ». musée Fenaille Rodez

Gratuit. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:45:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:15:00

Visite guidée de l’exposition « Visages. L’art du portrait grec et romain dans les collections du Louvre »

Partez à la découverte de l’exposition temporaire « Visages », consacrée à l’art du portrait grec et romain, à travers les collections prestigieuses du Louvre.

musée Fenaille 14 place Eugène Raynaldy Rodez 12000 Aveyron Occitanie 0565738430 https://musee-fenaille.rodezagglo.fr/

