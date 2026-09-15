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Visite guidée de l’exposition : Tout n’est pas sombre, Métal à la vie à la mort rue Audebert – Passage des Amériques Rochefort

samedi 19 septembre 2026 · rue Audebert - Passage des Amériques · Rochefort

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
rue Audebert - Passage des Amériques
Adresse
Médiathèque
Ville
17300 Rochefort
Département
Charente-Maritime
Tarif

Rochefort

Visite guidée de l’exposition : Tout n’est pas sombre, Métal à la vie à la mort

rue Audebert – Passage des Amériques Médiathèque Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

2 visites guidées par Corentin Charbonnier dans le cadre de l’exposition « Tout n’est pas sombre: Metal à la vie à la mort ».
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rue Audebert – Passage des Amériques Médiathèque Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 66 00  mediathequerochefort@agglo-rochefortocean.fr

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English : Guided tours by Corentin Charbonnier

Guided tours by Corentin Charbonnier as part of the exhibition « Everything is not dark: Metal for life and death ».

L’événement Visite guidée de l’exposition : Tout n’est pas sombre, Métal à la vie à la mort Rochefort a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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