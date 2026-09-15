Visite guidée de l’exposition : Tout n’est pas sombre, Métal à la vie à la mort rue Audebert – Passage des Amériques Rochefort
samedi 19 septembre 2026 · rue Audebert - Passage des Amériques · Rochefort
Informations pratiques
Rochefort
Visite guidée de l’exposition : Tout n’est pas sombre, Métal à la vie à la mort
rue Audebert – Passage des Amériques Médiathèque Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
2 visites guidées par Corentin Charbonnier dans le cadre de l’exposition « Tout n’est pas sombre: Metal à la vie à la mort ».
.
rue Audebert – Passage des Amériques Médiathèque Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 66 00 mediathequerochefort@agglo-rochefortocean.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Guided tours by Corentin Charbonnier
Guided tours by Corentin Charbonnier as part of the exhibition « Everything is not dark: Metal for life and death ».
L’événement Visite guidée de l’exposition : Tout n’est pas sombre, Métal à la vie à la mort Rochefort a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Rochefort Océan
À voir aussi à Rochefort (Charente-Maritime)
- Visite guidée de l’atelier du Bégonia d’Or Village Zola – bureau N°11 Rochefort 15 septembre 2026
- Visite guidée marins et filles du port Musée Hèbre Rochefort 17 septembre 2026
- Les Répet’s de LAmpli – Wonky Stoats rue de la Vieille Forme Rochefort 17 septembre 2026
- Exposition dans les locaux du Parc naturel marin Estuaire de la Gironde et mer des Pertuis, Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis (OFB), Rochefort 18 septembre 2026
- Conférence : des archives aux épaves – actualité des recherches sur la bataille de l’île d’Aix., La corderie royale, Rochefort 18 septembre 2026