Visite guidée de l’exposition : Tout n’est pas sombre, Métal à la vie à la mort rue Audebert – Passage des Amériques Rochefort

Informations pratiques

Rochefort

Visite guidée de l’exposition : Tout n’est pas sombre, Métal à la vie à la mort

rue Audebert – Passage des Amériques Médiathèque Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

2 visites guidées par Corentin Charbonnier dans le cadre de l’exposition « Tout n’est pas sombre: Metal à la vie à la mort ».

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rue Audebert – Passage des Amériques Médiathèque Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 66 00 mediathequerochefort@agglo-rochefortocean.fr

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English : Guided tours by Corentin Charbonnier

Guided tours by Corentin Charbonnier as part of the exhibition « Everything is not dark: Metal for life and death ».

L’événement Visite guidée de l’exposition : Tout n’est pas sombre, Métal à la vie à la mort Rochefort a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Rochefort Océan