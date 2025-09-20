Visite guidée de l’exposition Trésors d’industries Maison du Patrimoine Edouard Boeglin – CIAP Mulhouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

En écho à l’exposition permanente, cette exposition présente des objets et œuvres issus de collections publiques ou privées.

C’est un peu de l’histoire de l’industrie mulhousienne qui se dévoile aux visiteurs : du textile — véritable ADN de la ville — à la construction mécanique, qui a fourni les machines aux premières usines comme DMC, en passant par la chimie, qui a permis l’amélioration constante de la qualité des tissus, puis des fils.

Maison du Patrimoine Edouard Boeglin – CIAP 5 Place Lambert, 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est 03 69 77 76 61 Ce bâtiment, certainement construit au XVe siècle, abritait le presbytère de la paroisse Saint-Étienne jusqu’au passage de Mulhouse à la Réforme. Il a ensuite connu divers usages éducatifs (école latine, collège, école de filles) jusqu’à la fin du XIXe siècle, puis administratifs avec l’installation de services municipaux.

Rénové en 2013, il conserve de l’époque Renaissance son élégante tourelle. Il accueille désormais la Maison du Patrimoine Édouard Boeglin, du nom du conseiller municipal délégué au patrimoine à qui Mulhouse doit l’obtention du label Ville d’art et d’histoire.

Ce lieu propose de découvrir, au moyen de différents dispositifs, le processus d’édification de la ville et son fabuleux destin industriel. Ouvert du lundi au samedi de 13h à 18h30.

