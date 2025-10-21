Visite guidée de l’exposition Trésors royaux Chinon

Entrez dans l’univers des Trésors royaux ! Accompagné d’une médiatrice de la Forteresse, explorez les espaces où se dévoilent des objets luxueux. Derrière leur éclat, des récits surprenants… et un voyage au cœur du pouvoir et de ses symboles, du Moyen Âge à l’époque Moderne.

2 rue du château Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Enter the world of the Royal Treasures ! Accompanied by a Forteresse mediator, explore the spaces where luxurious objects are revealed. Behind their brilliance, surprising tales? and a journey to the heart of power and its symbols, from the Middle Ages to modern times.

Treten Sie ein in die Welt der Königlichen Schätze ! Erkunden Sie in Begleitung einer Vermittlerin der Festung die Räume, in denen die luxuriösen Objekte ausgestellt werden. Hinter ihrem Glanz verbergen sich überraschende Geschichten und eine Reise in die Welt der Macht und ihrer Symbole, vom Mittelalter bis zur Moderne.

Entrate nel mondo dei Tesori Reali ! Accompagnati da un mediatore della Fortezza, esplorate gli spazi in cui si svelano oggetti lussuosi. Dietro il loro splendore si nascondono storie sorprendenti e un viaggio nel cuore del potere e dei suoi simboli, dal Medioevo all’epoca moderna.

¡Entra en el mundo de los Tesoros Reales ! Acompañado por un mediador de la Fortaleza, explore los espacios donde se revelan lujosos objetos. Detrás de su brillo se esconden historias sorprendentes… y un viaje al corazón del poder y sus símbolos, desde la Edad Media hasta la era moderna.

