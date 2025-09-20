Visite guidée de l’exposition « UTOPIA. La dernière vague » par Fabrice Urbatro Lazarets de La Grande Chaloupe La Possession

Réservation obligatoire pour la visite guidée, 20 places disponibles

UTOPIA

La dernière vague

À travers une présentation de planches de bande dessinée et de dessins, l’exposition évoquera le passage des derniers engagés à La Réunion. L’exposition est enrichie de nouveaux dessins réalisés lors du voyage de l’artiste à Rodrigues.

Visite guidée de l’exposition avec Fabrice Urbatro le samedi 20 septembre à 14h30.

Visite en accès libre samedi 20 et dimanche 21 septembre de 9h à 17h.

Lazarets de La Grande Chaloupe La Grande Chaloupe, 97419 La Possession, France La Possession 97419 La Réunion La Réunion +262262200323 http://www.cg974.fr [{« type »: « email », « value »: « resa-lazaret@cg974.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0262200323 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0692974040 »}] Le Lazaret situé à La Grande Chaloupe sur l’île de La Réunion fait partie de l’ensemble des sites de quarantaine érigés au XIXe siècle un peu partout dans le monde. Ces lieux d’isolement furent construits afin d’éviter la propagation d’épidémies sur des territoires accueillant des populations immigrantes, originaires de pays où sévissaient des maladies pestilentielles (peste, variole, choléra, etc.) et ayant passé plusieurs semaines ou mois en mer dans des conditions d’hygiène sommaires. NRL, sortie La Grande Chaloupe, suivre les panneaux « Lazarets »

(c) Fabrice Urbatro / Noémie Brion