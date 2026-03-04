Visite guidée de l’exposition « Voyage à travers le Design », Le Scarabee,

Visite guidée de l’exposition « Voyage à travers le Design » 19 mars et 3 avril Le Scarabee

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-19T15:00:00+01:00 – 2026-03-19T16:00:00+01:00

Fin : 2026-04-03T18:00:00+02:00 – 2026-04-03T19:00:00+02:00

S’appuyant sur sa riche collection « Design et modes de vie », qui rassemble plus de 3 200 objets, cette exposition itinérante retrace 50 ans de création : des formes sobres et fonctionnelles des années 1950, aux couleurs pop et matériaux plastiques des années 1960- 1970, jusqu’au postmodernisme et à la mondialisation du design entre 1980 et les années 2000.

Cette exposition itinérante retrace en trois temps, à partir des remarquables collections de design du Musée de Saint-Quentin-en-Yvelines, un demi-siècle de créativité où chaque objet reflète les aspirations d’une époque.

Participez à ce voyage dans le temps (durée : 45 minutes) lors de la visite guidée de l’exposition !

Organisée par le Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines

Renseignement au : 01 30 13 87 40

Le Scarabee 7 Bis, Avenue Du Général Leclerc, 78320, La Verrière [{« type »: « link », « value »: « http://urlr.me/EHwyC9 »}] [{« link »: « https://museedelaville.sqy.fr/ »}]

Visite guidée (gratuite) proposée par le Musée de la ville de l’exposition » Voyage à travers le design »

C. Bardot