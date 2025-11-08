Visite guidée de l’expostion Petites voiles Musée Hôtel Dubocage de Bléville Le Havre

Visite guidée de l’expostion Petites voiles

Musée Hôtel Dubocage de Bléville 1 Rue Jérôme Bellarmato Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-11-15 15:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-11-15 2025-11-16 2025-11-22 2025-11-23 2025-11-29 2025-11-30 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-27 2025-12-28 2026-01-03 2026-01-04 2026-01-10 2026-01-11 2026-01-17 2026-01-18

Embarquez avec un médiateur pour une aventure maritime à travers les collections fascinantes de l’exposition. Petites voiles vous invite à découvrir l’univers enchanteur de la navigation à voile, où chaque objet raconte une histoire unique et passionnante.

Chaque samedi et dimanche à 15h30 (Fermé le 1er et le 2 novembre)

Compris dans les droits d’entrée du musée. .

Musée Hôtel Dubocage de Bléville 1 Rue Jérôme Bellarmato Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 51 00 reservation-mah@lehavre.fr

