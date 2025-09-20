Visite guidée de l’Habitation Clément Habitation Clément Le François

Visite guidée de l’Habitation Clément Habitation Clément Le François samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de l’Habitation Clément 20 et 21 septembre Habitation Clément Martinique

Limité à 25 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T21:+ – 2025-09-20T23:+

Fin : 2025-09-21T21:+ – 2025-09-21T23:+

Découvrez l’histoire de la famille Clément et l’évolution du domaine. Laissez vos sens vous porter dans un parcours différent autour de la famille Clément, du rhum éponyme, des jardins récents et anciens.

Une dégustation vous sera offerte au terme de votre parcours.

Programme: départ à 15h, durée de 2h.

Limité à 25 personnes par visite.

Habitation Clément Domaine de l’Acajou, 97240 Le François, France Le François 97240 Martinique Martinique 0596547547 http://www.habitation-clement.fr [{« type »: « link », « value »: « https://habitation-fondation-clement.tickeasy.com/fr-FR/produits »}] Architecture antillaise traditionnelle. L’habitation apparaît sur la carte de 1770. Construction actuelle pendant les années 1820-1840 (réparée après un cyclone en 1891). Construction avec soubassement maçonné et superstructure en bois datée de la seconde moitié du XVIIIe siècle. On accède à l’habitation par une allée bordée de cocotiers. Depuis le bourg du François, prendre la route du Saint-Esprit (D6) sur 2 km, l’habitation est à gauche.

Découvrez l’histoire de la famille Clément et l’évolution du domaine. Laissez vos sens vous porter dans un parcours différent autour de la famille Clément, du rhum éponyme, des jardins récents et au…

JB Barret