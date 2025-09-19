Visite guidée de l’hémicycle Younoussa Bamana Hémicycle Younoussa Bamana Kawéni

Visite guidée de l’hémicycle Younoussa Bamana 19 – 21 septembre Hémicycle Younoussa Bamana Mayotte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T07:30:00 – 2025-09-19T11:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

L’hémicycle Younoussa Bamana : un lieu d’histoire, d’architecture et de symbole.

• Accueil et présentation du site

• Historique des bâtiments

• Symbolisme architectural

L'hémicycle Younoussa Bamana : un lieu d'histoire, d'architecture et de symbole.

La visite guidée vous invite à un voyage à travers le temps, depuis la création du conseil général de Mayotte en 1977. Vous découvrirez comment les institutions locales se sont développées dans l’île.

Cet édifice, voulu par le premier président du conseil général, Younoussa Bamana, a été conçu avec des matériaux locaux comme la pierre et la brique, un choix qui reflète la philosophie de l’atelier RéA.

La visite vous donnera, également, un aperçu du processus de vote, de la composition des commissions spécialisées, et des règles qui régissent les débats.

Cette visite est une occasion unique de découvrir un lieu qui allie histoire, architecture et démocratie locale, témoin des grandes étapes de la vie politique mahoraise.

Archives départementales de Mayotte