Visite guidée de l’hermitage mérovingien de Saint Till Hermitage mérovingien de Saint Till 15700 BRAGEAC Brageac

Une visite de l’Ermitage mérovingien de Saint Till est prévue le samedi 21 septembre avec un départ à 16 h devant l’entrée de l’église de Brageac.

Chaussures de marche requises.

Pour des raisons de sécurité, pour des raisons météorologiques qui pourraient compromettre la descente sur le site, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire en envoyant un email à abrageac@outlook.fr, ce qui nous permettra de vous informer en cas de problème.

Hermitage mérovingien de Saint Till 15700 BRAGEAC Rue Marcel Mazar 15700 brageac Brageac 15700 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 0778773426 abrageac@outlook.fr

