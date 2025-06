Visite guidée de l’hippodrome de Deauville-Clairefontaine Route de Clairefontaine à Tourgéville Tourgéville 30 juin 2025 10:00

Calvados

Visite guidée de l’hippodrome de Deauville-Clairefontaine Route de Clairefontaine à Tourgéville Hippodrome de Deauville-Clairefontaine Tourgéville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-30 10:00:00

fin : 2025-10-21

Date(s) :

2025-06-30

2025-07-02

2025-07-11

2025-07-13

2025-07-14

2025-07-16

2025-07-20

2025-07-26

2025-07-28

2025-08-02

2025-08-06

2025-08-08

2025-08-11

2025-08-15

2025-08-18

2025-08-22

2025-08-25

2025-08-27

2025-09-05

2025-10-21

Reconnaissable à ses bâtiments typiquement normands, l’hippodrome de Deauville-Clairefontaine est le seul hippodrome tri-disciplinaire de la côte normande. Il accueille courses de trot, d’obstacles et de plat exclusivement sur herbe. Il passe pour l’un des plus fleuris de France.

Après avoir visionné un film de présentation (filière, disciplines, système de paris, histoire de Deauville-Clairefontaine…), les visiteurs se dirigent vers la salle des balances, les écuries, le rond de présentation, les pistes et même le poteau d’arrivée. Des lieux exclusivement réservés aux professionnels accessibles pour le meeting d’été.

Les visites sont clôturées par un apéritif normand Cidre AOP Pays d’Auge, Pommeau de Normandie, jus de pomme et fromages normands.

Durée 45 minutes.

Route de Clairefontaine à Tourgéville Hippodrome de Deauville-Clairefontaine

Tourgéville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 69 00 contact@hippodrome-deauville-clairefontaine.com

English : Visite guidée de l’hippodrome de Deauville-Clairefontaine

Recognized by its typically Norman buildings, the Deauville-Clairefontaine racecourse is the only tri-disciplinary racecourse on the Normandy coast. It hosts trotting, jumping and flat races exclusively on grass. It is considered one of the most flower-filled racecourses in France.

After watching an introductory film (industry, disciplines, betting system, history of Deauville-Clairefontaine, etc.), visitors head for the weighing room, stables, presentation ring, tracks and even the finishing post. These areas are exclusively reserved for professionals, and are accessible for the summer meeting.

The tour ends with a Norman aperitif: Pays d’Auge PDO cider, Pommeau de Normandie, apple juice and Norman cheeses.

Duration: 45 minutes.

German : Visite guidée de l’hippodrome de Deauville-Clairefontaine

Die an ihren typisch normannischen Gebäuden erkennbare Rennbahn von Deauville-Clairefontaine ist die einzige Drei-Disziplinen-Rennbahn an der normannischen Küste. Hier finden Trab-, Hindernis- und Flachrennen ausschließlich auf Gras statt. Die Anlage gilt als eine der blumenreichsten in Frankreich.

Nach einem Einführungsfilm (über die Branche, die Disziplinen, das Wettsystem, die Geschichte von Deauville-Clairefontaine usw.) begeben sich die Besucher in den Waagenraum, die Stallungen, den Vorführring, die Rennbahnen und sogar den Zielpfosten. Diese Orte, die ausschließlich Fachleuten vorbehalten sind, sind nur für das Sommermeeting zugänglich.

Die Besichtigungen werden mit einem normannischen Aperitif abgeschlossen: Cidre AOP Pays d’Auge, Pommeau de Normandie, Apfelsaft und normannische Käsesorten.

Dauer: 45 Minuten.

Italiano :

Deauville-Clairefontaine è l’unico ippodromo tridisciplinare della costa normanna, con i suoi edifici tipicamente normanni. Ospita corse di trotto, salto e piani esclusivamente su erba. È considerato uno degli ippodromi più fioriti di Francia.

Dopo aver assistito a un filmato introduttivo (sull’ippodromo, le discipline, il sistema di scommesse, la storia di Deauville-Clairefontaine, ecc.), i visitatori vengono condotti nella sala di pesatura, nelle scuderie, nell’anello di presentazione, nelle piste e persino al palo di arrivo. Si tratta di luoghi riservati esclusivamente ai professionisti, accessibili per l’incontro estivo.

Le visite si concludono con un aperitivo normanno: sidro Pays d’Auge DOP, Pommeau de Normandie, succo di mela e formaggi normanni.

Durata: 45 minuti.

Espanol :

Deauville-Clairefontaine es el único hipódromo tridisciplinar de la costa normanda, con sus edificios típicamente normandos. Acoge carreras de trote, salto y lisas exclusivamente sobre hierba. Está considerado como uno de los hipódromos más floridos de Francia.

Tras ver una película introductoria (sobre el hipódromo, las disciplinas, el sistema de apuestas, la historia de Deauville-Clairefontaine, etc.), los visitantes son conducidos a la sala de pesaje, las caballerizas, el ring de presentación, las pistas e incluso el poste de llegada. Se trata de lugares reservados exclusivamente a los profesionales, accesibles durante la reunión de verano.

Las visitas terminan con un aperitivo normando: sidra Pays d’Auge DOP, Pommeau de Normandie, zumo de manzana y quesos normandos.

Duración: 45 minutos.

