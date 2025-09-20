Visite guidée de l’Hippodrome de Douai Hippodrome de Douai Douai

Comme chaque année, TANDEM Scène nationale vous ouvre toutes les portes de l’Hippodrome de Douai pour une visite guidée animée par son équipe des relations avec les publics et les étudiantes et étudiants en formation du Centre Régional des Arts du Cirque (CRAC) de Lomme. Inauguré en 1904, l’Hippodrome fut construit à l’origine pour accueillir des cirques et des manifestations populaires. Il fait aujourd’hui partie des sept derniers cirques en dur qui existent en France. Doté de 3 salles de spectacle et d’un cinéma, la salle Paul Desmarets, l’Hippodrome représente un ensemble architectural rare. Venez découvrir tous les secrets de nos coulisses et en savoir plus sur l’envers du décor et les anecdotes du lieu.

Hippodrome de Douai Place du Barlet Douai 59500 Nord Hauts-de-France

© TANDEM Scène nationale