Visite guidée de l’Hôpital Bicêtre Hôpital Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

De lieu d’assistance à prison et asile, plongez dans l’histoire de l’Hôpital Bicêtre. Les archives de l’APHP présenteront un diorama d’archives historiques dans une des salles du musée.

Inscriptions aux visites obligatoires auprès du Musée de l’AP-HP.

Les visites guidées ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite en raison de l’accès difficile à certains lieux historiques.

Les origines de Bicêtre remontent au milieu du XIIIe siècle, époque à laquelle Louis IX fit don à une colonie de Chartreux d'un domaine situé sur le territoire de Gentilly. Vers 1286, Jean de Pontoise, évêque de Winchester se rendit acquéreur du domaine abandonné par les Chartreux et construit un donjon féodal.

Par la suite, à l’emplacement du château féodal fut détruit. Louis XIII fit bâtir un hôpital destiné à recevoir les soldats blessés.

En 1656, Mazarin décida de rattacher cet hôpital à l’hôpital général créé par le Roi. Bicêtre fut affecté aux hommes, vagabonds, vieillards, indigents de toutes sortes (en 1668, on comptait 600 pensionnaires). L’hôpital de Bicêtre devint simultanément, prison d’Etat, asile d’aliénés et hospice.

En 1823, il se transforme et est appelé “Hospice de la vieillesse Hommes” et en 1885, ‘Hospice de Bicêtre”. Toujours visibles, ces bâtiments anciens, parallèles les uns aux autres, dressent leurs pignons de brique face à l’hôpital fonctionnel reconstruit dans les années 1970-1971.

Le centre hospitalier de Bicêtre continue de se développer et de se moderniser sur son aile ouest tout en valorisant son secteur historique ouvert à l’est sur le Kremlin-Bicêtre.

