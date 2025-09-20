Visite guidée de l’Hôpital Maritime de Zuydcoote Hôpital Maritime Zuydcoote

dans la limite de 40 places par séance, réservation obligatoire par mail à contact@ch-zuydcoote.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

De sanatorium à hôpital : plus d’un siècle d’histoire au service de la santé

Franchir les grilles de l’Hôpital Maritime de Zuydcoote, c’est pénétrer dans un lieu hors du temps, chargé de mémoire et marqué par des générations de vies. Face à la mer du Nord, son imposante silhouette témoigne à la fois de la rigueur architecturale du début du XXᵉ siècle et de l’élan humaniste qui anima sa création : offrir un espace de soin adapté aux grands maux de son époque.

La visite guidée de ce site exceptionnel propose un véritable voyage dans l’histoire. De sa naissance en tant que sanatorium à son rôle d’hôpital spécialisé, en passant par les heures sombres des deux guerres mondiales et les profondes mutations de la médecine moderne, chaque étape raconte une facette du destin singulier de ce lieu emblématique du littoral dunkerquois.

La visite guidée du dimanche matin est aussi accessible en langue des signes.

Hôpital Maritime Boulevard Vancauwenberghe – 59123 Zuydcoote Zuydcoote 59123 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@ch-zuydcoote.fr »}]

