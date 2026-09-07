Visite guidée de l’hôtel d’Augny, Hôtel d’Augny – Mairie du 9e arrondissement, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel d’Augny - Mairie du 9e arrondissement · Paris
Informations pratiques
Visite guidée de l’hôtel d’Augny 19 et 20 septembre Hôtel d’Augny – Mairie du 9e arrondissement Paris
Limité à 25 personnes par créneau
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Avant de devenir un bâtiment public, cet hôtel particulier du XVIIIe siècle a vu passer de nombreux propriétaires à travers l’histoire.
La Mairie du 9e est l’héritière de siècles d’histoire à travers ses nombreux propriétaires. C’est tout un pan de l’Histoire de France qui réside dans ses murs.
Visite le samedi matin par Michel Güet, guide du patrimoine du 9e
Visite le dimanche matin par Emmanuel Fouquet, Secrétaire général de 9ème Histoire, association d’animation de recherches visant à développer, promouvoir, mettre en valeur et protéger le riche patrimoine de l’arrondissement.
Hôtel d’Augny – Mairie du 9e arrondissement 6 rue Drouot 75009 Paris Paris 75009 Paris 9e Arrondissement Paris Île-de-France 01 71 37 76 91 http://www.mairie9.paris.fr https://www.facebook.com/Mairie09Paris;https://twitter.com/Mairie9Paris [{« type »: « link », « value »: « https://mairie09.paris.fr/pages/les-journees-du-patrimoine-culturel-et-naturel-a-la-mairie-du-9eme-edition-2026-35850 »}] Mairie du 9e arrondissement. M8, M9 Richelieu-Drouot, M7 Le Peletier Bus 74, 85, 67
Avant de devenir un bâtiment public, cet hôtel particulier du XVIIIe siècle a vu passer de nombreux propriétaires à travers l’histoire.
©M9
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