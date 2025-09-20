Visite guidée de l’Hôtel de Carondelet Hôtel de Carondelet, 10 Place Verte 59300 Valenciennes Valenciennes

Visite guidée de l'Hôtel de Carondelet 20 et 21 septembre Hôtel de Carondelet, 10 Place Verte 59300 Valenciennes

40 personnes par visite, pas de visite libre, site en cours de chantier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Dernier témoin de la demeure de la famille de Carondelet (1491-1621) qui donna deux présidents du conseil privé aux Flandres, hôtel des surintendants du Mont de Piété de Valenciennes (1625-1794), logement du directeur du crédit municipal de Valenciennes (1802-1843), dernier témoin de la Maison Cellier (1912-1960), et de l’Hôtel de Carondelet, sa volumétrie actuelle remonte à 1455-1460. De nombreux témoins de cette époque persistent à l’étage et sur le pignon de la façade donnant sur la Place Verte.

Cet endroit a été visité par plusieurs souverains dont l’empereur Charles Quint, le roi Philippe II d’Espagne, l’archiduc Albert de Habsbourg et l’infante Isabelle d’Espagne, et par de nombreuses célébrités dont le philosophe Erasme.

Architecture gardant le témoignage d’une décoration gothique flamboyante cohabitant avec les premiers caractères de la Renaissance italienne il est aussi le plus ancien immeuble d’architecture civile de Valenciennes.

Remontez le temps jusque l’époque de la découverte de l’Amérique

© Philippe Morel.