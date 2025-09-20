Visite guidée de l’Hôtel de commandement Hôtel de Commandement Sathonay-Camp

Visite guidée de l’Hôtel de commandement Samedi 20 septembre, 14h00 Hôtel de Commandement Métropole de Lyon

Gratuit, départ toutes les heures.

Visite assurée par des élus municipaux.

Hôtel de Commandement rue de la république 69580 SATHONAY-CAMP Sathonay-Camp 69580 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 98 98 30 [{« type »: « phone », « value »: « 04 78 98 98 30 »}, {« type »: « email », « value »: « guichet-unique@ville-sathonaycamp.fr »}] Lieu chargé d’Histoire inauguré en 1936, dernier témoin de l’époque où il existait un camp militaire à Sathonay-Camp. Il abritait alors l’infirmerie, le poste de commandement et un hôpital. Ce bâtiment qui vaut avant tout pour sa mémoire, plus que pour sa grandeur architecturale sera bientôt réhabilité. Bus 33 ou bus 9 arrêt République ou arrêt Camp militaire

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Sathonay-Camp