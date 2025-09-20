Visite guidée de l’hôtel de Cours de Thomazeau Hôtel de Cours de Thomazeau Castillonnès

Visite guidée de l’hôtel de Cours de Thomazeau 20 et 21 septembre Hôtel de Cours de Thomazeau Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Hôtel de la famille de Cours de Thomazeau, construite vers 1774. Monument Classé.

Hôtel de Cours de Thomazeau 8 rue du Petit Paris, 47330 Castillonnès Castillonnès 47330 Bounet Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 06 37 19 12 17 05 53 36 80 49 http://decoursdethomazeau.com Hôtel bâti vers 1770 sur les ruines d’un château médiéval, composé d’un corps de logis et de deux ailes de communs en retour d’équerre cantonnant une cour fermée par une grille en fer forgé.

L’édifice a été bâti par les De Cours de Thomazeau, famille aristocratique de créoles enrichis par la culture et le négoce de la canne à sucre en Martinique.

L’édifice témoigne les goûts raffinés d’une petite noblesse provinciale cosmopolite au cours du siècle des Lumières, ce qui exclut toute trace de féodalité encore très présente dans la région.

Journées européennes du patrimoine 2025

