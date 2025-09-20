Visite guidée de l’hôtel de la préfecture de Saône-et-Loire Préfecture de Saône-et-Loire Mâcon

Visite guidée de l’hôtel de la préfecture de Saône-et-Loire 20 et 21 septembre Préfecture de Saône-et-Loire Saône-et-Loire

Sur inscription par téléphone ou courriel en indiquant le nom des visiteurs, la date de naissance et l’horaire souhaité | Accès par la grande grille | Merci de vous munir de votre carte d’identité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

L’hôtel de la préfecture occupe l’ancien palais épiscopal de Mâcon, siège de l’évêché, construit de 1618 à 1631. Les évêques de Mâcon ont résidé dans ce bâtiment jusqu’à la Révolution. Après la suppression de l’évêché de Mâcon, le bâtiment est acquis en 1791 par l’administration départementale, et c’est en 1800 que la préfecture s’y installe. Les visiteurs pourront découvrir les salons de réception, les peintures, le mobilier. Profitez de visites guidées du bâtiment, des jardins et du bureau du préfet mais aussi d’une exposition. C’est également l’occasion de participer à un quiz adulte et/ou enfant avec un livre à gagner. La visite guidée dure 45 minutes et des départs de visite sont prévus tous les quarts d’heures de 10h à 12h15 et de 13h30 à 15h45.

Préfecture de Saône-et-Loire 2 rue de la Préfecture, 71000 Mâcon Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

© Hôtel de la préfecture